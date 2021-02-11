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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Okullar 15 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? Sınıflar... MEB duyurdu! Okullar 15 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? Sınıflar...
Okullar 15 Şubat Pazartesi açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların yeniden açılmasına yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuların açılma takvimine yönelik açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart ve 15 Şubat tarihleri işaret edilmişti. Hal böyle olunca binlerce öğrenci ve velil okulların açılacağı tarih hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, okullar 15 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? Sınıflar...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 22:15
Okullar 15 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların ne zaman açılacağına yönelik soruları yanıt verdi. Düzenlenen toplantının ardından 15 Şubat ve 1 Mart tarihleri işaret edilmişti. Yüz yüze eğitimin usullerini bildiren Bakanlık, çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabileceğini bildirdi. İşte, okullar 15 Şubat Pazartesi açılacak mı? Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? Sınıflar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, okulların açılış tarihine vurgu yaptı. Selçuk şunları söyledi;
15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.
1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.
Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek, devamsızlık sayılmayacak.
MEB'DEN YAZI GÖNDERİLDİ
15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlenerek illere gönderildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.