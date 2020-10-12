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Haberler Galeri MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Ortaokul ve liselerde tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Bugün itibarıyla tüm ilkokullar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar sıralarda yerlerini aldı. Şimdi ise gözler diğer sınıflara çevrildi. Peki, ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 13:18
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MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullarda kademeli olarak yüz yüz eğitimin başlamasının ardından halen uzaktan eğitime devam eden diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konular arasında ortaokul ve liselerdeki diğer sınıflar oldu. Milli Eğititm Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı bildirilmişti. 12 Ekim Pazartesi itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgının seyrine göre 5, 6, 7 ve 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama:

İstanbul Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığını bildirdi.

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MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitimin başladığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların 21 Eylül'de ders başı yaptığı hatırlatı.

Bugün de liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi.

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MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

"İstanbul'da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 lisemizin hazırlık ve 12. sınıflarında eğitim gören 176 bin 734 öğrencimiz, haftada 2 gün ve günde 8 saat olmak üzere haftada toplam 16 saat yüz yüze eğitim göreceklerdir.

İlimizdeki 1087 resmi, 574 özel olmak üzere toplam 1661 ortaokulumuzun 8. sınıfındaki 209 bin 750 öğrencimiz haftada 2 gün ve günde 6 saat olmak üzere toplam 12 saat eğitim görecekler.

İmam-Hatip ortaokullarımızın 8. sınıfları 2 gün ve günde 7 saat olmak üzere haftada 14 saat eğitim göreceklerdir."