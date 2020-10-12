"İstanbul'da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 lisemizin hazırlık ve 12. sınıflarında eğitim gören 176 bin 734 öğrencimiz, haftada 2 gün ve günde 8 saat olmak üzere haftada toplam 16 saat yüz yüze eğitim göreceklerdir.

İlimizdeki 1087 resmi, 574 özel olmak üzere toplam 1661 ortaokulumuzun 8. sınıfındaki 209 bin 750 öğrencimiz haftada 2 gün ve günde 6 saat olmak üzere toplam 12 saat eğitim görecekler.

İmam-Hatip ortaokullarımızın 8. sınıfları 2 gün ve günde 7 saat olmak üzere haftada 14 saat eğitim göreceklerdir."