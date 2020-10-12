HaberlerGaleriMEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
MEB duyurdu! Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Ortaokul ve liselerde tüm sınıflar ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Bugün itibarıyla tüm ilkokullar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar sıralarda yerlerini aldı. Şimdi ise gözler diğer sınıflara çevrildi. Peki, ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ne zaman başlayacak? Lise 9, 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:10Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 13:18