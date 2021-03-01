Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı? Son dakika: Eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı? Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci normalleşmeye ilişkin yeni kararlar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler eğlence mekanlarının açılacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:38 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 20:38
Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? İkinci normalleşme dönemine ilişkin yeni kararlar belli oldu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından eğlence mekanlarının açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK? BAR VE GECE KULÜPLERİ...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğlence mekanları bar ve gece kulüpleri hakkında açıklama yapmadı. Kısıtlamalarda en son esnetmenin bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.
YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme takvimi:
* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
* Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
* Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.