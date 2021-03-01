Son dakika: Eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı?

Son dakika... Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci normalleşmeye ilişkin yeni kararlar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler eğlence mekanlarının açılacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, eğlence mekanları açılacak mı? Barlar ve gece kulüpleri ne zaman açılacak? Mart'ta esneme olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:38 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 20:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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