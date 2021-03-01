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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Düşük ve orta riskli iller listesi.... Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Düşük ve orta riskli iller listesi....
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Salgın sürecinde ekstra kısıtlamaların uygulandığı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların kısıtlamaları düşük ve orta riskli illerde kalkacağı açıklandı. Tüm detayları haberimizde derledik. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Düşük ve orta riskli iller listesi....
Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 20:37
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yasaklar bazı illerde askıya alındı. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde yasakların kalkacağı açıklandı. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Düşük ve orta riskli iller listesi....
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, yasakların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Salgının yayıldığı dönemlerde tedbirleri sıkılaştırdık, aşağı yönlü eğilimde tedbirleri gevşetmiştik. Salgın tedbirleri nedeniyle işi bozulan, geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Bunları takip ederek desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz. Dünyada ve ülkemizde salgının seyrine baktığımızda gördüğümüz şudur: Türkiye herkesin takdir ile takip ettiği bir yerde durmaktadır. Hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar örnek alınan bir ülke durumundayız. Bugün aşılamada 9 milyonu bulan Türkiye nüfusunun yüzde 10'u aşılayarak dünyada ilk 5'tedir.
NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Salgının seyrine göre her zaman ve her alanda halkımızın her ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgın ile mücadelemizi sürekli güncelliyoruz. Yeni kontrollü normalleşme dönemini başlatıyoruz. Kontrollü normalleşme sürecini ifade etmeden şunların altını çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırması da, gevşetilmesi de salgının seyrine göredir. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımları kademeli atmamız gerekiyor. Bilim Kurulu yüz bin kişiye düşen vaka sayısına göre illeri sıralandırdı. 81 vilayetimiz sarı, mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde ayrıldı. Her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Tedbirlerin sıkılaştırılması ve gevşetilmesi kararı salgının iyileşme ve kötüleşmesine göre verilecek.
Salgının artışa geçtiği yerlerde kısıtlamalar yeniden genişletilebilecek. Her ilimiz salgındaki tedbirlerin ne ölçüde uygulanacağını kendisi belirleyecek.