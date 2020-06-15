Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...

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Son dakika haberi... Edirne'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Edirne'ye girişler ne zaman açılacak? Edirne Valiliği tarafından HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişler ile ilgili açıklama geldi. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar, Edirne'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı mı, gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, Edirne giriş çıkış yasak mı? Edirne'ye girişler yasaklandı mı? İşte cevaplar...