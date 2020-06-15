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Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...
Son dakika haberi... Edirne'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Edirne girişler ne zaman açılacak? Edirne Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği belirtilerek, kente giriş ile ilgili açıklama geldi. Peki, Edirne'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Adana'ya girişler yasak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.06.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 10:30
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