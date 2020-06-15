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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği tatbikatta, F-16 savaş uçaklarının havadan havaya atılan füzelerle donatılması dikkati çekti. Rusya'nın, Suriye'den Libya'ya savaş uçakları intikal ettirdiği iddiaları gündemde sıcaklığını korurken, "hava-hava" füzelerinin kullanılmasının buna yönelik bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 09:18
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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı... GALERİ DEVAM EDİYOR

TSK'nın Akdeniz'de gerçekleştirdiği açık deniz eğitimi, F-16 savaş uçaklarının havadan havaya atılan füzelerle donatılması dikkati çekti.

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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...

Rusya'nın, Suriye'den Libya'ya savaş uçakları intikal ettirdiği iddiaları gündemde sıcaklığını korurken, "hava-hava" füzelerinin kullanılmasının buna yönelik bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.

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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya için kararlık mesajı verdiği Akdeniz'deki açık deniz eğitimi, 2 bin kilometrelik rotada 8 saat sürdü.

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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...

Göreve, 17 uçak ile sekiz fırkateyn ve korvet katıldı. Eğitime, "Barış Kartalı" olarak bilinen E-7T havadan erken uyarı ve kontrol uçağı (HİK) da katıldı.

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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...

11 Haziran'da gerçekleştirilen eğitime katılan F-16 savaş uçaklarının tam savaş yüküyle donatıldığı görülürken, F-16'larda hava-hava füzesinin bulunması ise dikkati çekti.