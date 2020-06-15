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Akdeniz'de F-16'lara yükledik! Rus uçaklarına karşı...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği tatbikatta, F-16 savaş uçaklarının havadan havaya atılan füzelerle donatılması dikkati çekti. Rusya'nın, Suriye'den Libya'ya savaş uçakları intikal ettirdiği iddiaları gündemde sıcaklığını korurken, "hava-hava" füzelerinin kullanılmasının buna yönelik bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 09:18
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