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SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?
Son dakika haberi... İstanbul'da eczane çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında İstanbul Eczacı Odası'ndan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:53Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:00