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Haberler Galeri SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?

SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?

Son dakika haberi... İstanbul'da eczane çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında İstanbul Eczacı Odası'ndan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:00
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SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?

Son dakika... Eczaneler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gildiği açıklandı. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme sürecinde İstanbul'daki ecanelerin kapanış saati değişti. Peki, 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak, kapanacak? Eczaneler saat kaça kadar açık olacak? İşte İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri...

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SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?

ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

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SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?
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SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?

ECZANELER 40 MİLYON ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske gönderildiğini, 40 milyon maskenin de eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

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SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, dağıtılan maskeler hakkındaki güncel bilgileri anlattı.