Cizre şehidi Tarık Tarcan’a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Şehit Tarık Tarcan için bugün Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Reşadiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karaca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin babası Hilmi ile annesi Günay Tarcan ve çok sayıda kişi katıldı.