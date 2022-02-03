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Haberler Galeri Cizre şehidi Tarık Tarcan'a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Cizre şehidi Tarık Tarcan'a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terhisine 20 gün kala, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Günay Tarcan, "Ah yavrum, bizi nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, "Hakkını helal et oğlum" diyerek oğlundan son kez helallik istedi.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 16:52
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Cizre şehidi Tarık Tarcan’a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Hudut Karakolu'na dün PKK'lı teröristler tarafından havanla saldırı düzenlendi.

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Cizre şehidi Tarık Tarcan’a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'ne gece yarısı uçakla getirilen Tarcan'ın cenazesi, hastane morguna konuldu.

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Cizre şehidi Tarık Tarcan’a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Şehit Tarık Tarcan için bugün Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Reşadiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karaca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin babası Hilmi ile annesi Günay Tarcan ve çok sayıda kişi katıldı.

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Cizre şehidi Tarık Tarcan’a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karaca, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP

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Cizre şehidi Tarık Tarcan’a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı

Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin babası Hilmi ile annesi Günay Tarcan ve çok sayıda kişi katıldı.