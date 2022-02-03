03 Şubat 2022, Perşembe
Cizre şehidi Tarık Tarcan'a son veda! Şehit anne ve babasının sözleri yürekleri dağladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terhisine 20 gün kala, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Günay Tarcan, "Ah yavrum, bizi nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü. Acılı baba Hilmi Tarcan, şehidin tabutu başında, "Hakkını helal et oğlum" diyerek oğlundan son kez helallik istedi.
Giriş Tarihi: 03.02.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 16:52
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