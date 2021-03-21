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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika duyurular: MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları! İşte, şartlar... Son dakika duyurular: MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları! İşte, şartlar...
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru işlemleri devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik alımları için adaylarda özel ve genel nitelikleri taşımaları bekleniyor. Özel olarak adaylardan KPSS ve eğitim şartları aranacak. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak. Adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm detayları haberimizde derledik. İşte, MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 16:21
MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci başladı. Son dakika açıklamasına göre, süreç 26 Mart tarihinde sona erecek. Öğretmen ataması ve branş dağılımı için detaylar da belli oldu. MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB kararı resmen duyurdu. Binlerce öğretmen adayının beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim belli oldu. Öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları da açıklandı.
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı.
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak. 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.