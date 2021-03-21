Son dakika duyurular: MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları! İşte, şartlar...

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru işlemleri devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik alımları için adaylarda özel ve genel nitelikleri taşımaları bekleniyor. Özel olarak adaylardan KPSS ve eğitim şartları aranacak. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak. Adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm detayları haberimizde derledik. İşte, MEB 19 bin personel alımı branş dağılımı ve başvuru şartları...