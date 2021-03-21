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"O iller için kırmızı alarm" Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...
Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişmeler yaşanıyor. Kademeli normalleşmeyi yaşadığımız dönemde vaka sayılarında artış yaşanması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu illerde ekstra tedbirler alınmaya başladı. Gözler bu hafta toplanacak Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevirildi. Görünen tablo karşısında yasaklar geri gelecek mi sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 16:52
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