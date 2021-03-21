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Haberler Galeri "O iller için kırmızı alarm" Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

"O iller için kırmızı alarm" Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişmeler yaşanıyor. Kademeli normalleşmeyi yaşadığımız dönemde vaka sayılarında artış yaşanması sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu illerde ekstra tedbirler alınmaya başladı. Gözler bu hafta toplanacak Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevirildi. Görünen tablo karşısında yasaklar geri gelecek mi sorusunun yanıtı sorgulanmaya başladı. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 16:52
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O iller için kırmızı alarm Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan yükselme sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illere göre vaka sayıları açıklanıyor. Bazı illerin risk haritasında renklerinde değişti. Kabine toplantısından ek tedbirler almadan mevcut durumun bir müddet daha devam etmesi kararı çıkmıştı. Bilim Kurulu tavsiyeleri neticesinde yeni tedbirlerin gündeme geleceği iddialar arasında yer alıyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O iller için kırmızı alarm Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik vaka artışlarıyla ilgili 81 ile uyarıları oldu. Bakan Koca virüsün mutasyona uğramasının toplumda farklı bir algıya neden olduğunu belirterek "Koronavirüs artık eski gücünde değil" diye düşünen ve mutant virüsün hafife alındığını,bunun yanlış bir düşünce olduğunu aktardı. Koca rehavete kapılmak, işi hafife almak tabloyu kötüleştiriyor. Maalesef birçok ilimizde vaka artışı gözledik" dedi.

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O iller için kırmızı alarm Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

YASAKLAR VE KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasaklar ve kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği bir sonraki Kabine toplantısında belli olacak. Yeni Kabine toplantısının 29 Mart'ta yapılması bekleniyor.

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O iller için kırmızı alarm Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Tedbirlere uyulmaması halinde kısıtlamaların geri geleceğini belirtmek istiyorum." demişti.

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O iller için kırmızı alarm Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için flaş gelişme...

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:Adana 61,58, Adıyaman 169,81, Afyon 47,36,Ağrı 41,46, Aksaray 214,42, Amasya 194,04, Ankara 107,99, Antalya 119,18, Ardahan 86,31, Artvin 113,86, Aydın 69,07, Balıkesir 288,16