Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Salda Gölü için harekete geçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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