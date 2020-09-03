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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...
Son dakika... Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 1., 2., 8., ve 12. sınıflar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim öğretim dönemi 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile devam edecek. Ancak koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıkama geldi. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar eğitime başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 10:43
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