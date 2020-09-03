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Haberler Galeri MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

Son dakika... Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 1., 2., 8., ve 12. sınıflar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim öğretim dönemi 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile devam edecek. Ancak koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıkama geldi. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar eğitime başlayacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 10:43
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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

Son dakika... 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan takvim ile 18 Eylül'e kadar sürecek uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı bildirilmişti. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yüz yüze eğitimde son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıflar eğitime başlayacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin başlaması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Koca, "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

1. 2. 8. VE 12. SINIFLAR EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri verdi:

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

LİSELERDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ESASLARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri, artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıflarda yapılacak.

Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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MEB son dakika: Yüz yüze eğitim ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 1. 2. 8. ve 12. sınıf...

Buna göre, öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması ile öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri sebeplerle işlenemeyen ders programları tamamlanacak.

Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye son verilerek, Bakanlıkça uygun görülen liselerde hazırlık sınıfı açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ders seçimleri okullar tarafından sisteme girilen kitap taleplerinin daha önceden belirlenebilmesi amacıyla şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına alındı.