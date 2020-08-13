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Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?
Son dakika... Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında düğün salonları kapatılmış, kontrollü normal hayata geçiş döneminde yeniden açılmıştı. Koronavirüs salgınının seyrine göre bazı illerde bir takım önlemler alınmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından düğünlerin yasaklanıp yasaklanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 14:19
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