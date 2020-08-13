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Haberler Galeri Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

Son dakika... Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında düğün salonları kapatılmış, kontrollü normal hayata geçiş döneminde yeniden açılmıştı. Koronavirüs salgınının seyrine göre bazı illerde bir takım önlemler alınmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından düğünlerin yasaklanıp yasaklanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 14:19
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Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

Son dakika... Düğünler yasaklanacak mı? Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatılan düğün salonları yeniden faaliyete geçti. Bazı illerde düğün salonlarında sosyal mesafe ve maske kurallarının ihmal edilmesinden kaynaklı bir takım önlemler alınmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'de derledik. Peki, düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

DÜĞÜNLER YASAKLANACAK MI?

Düğünlerin yeniden yasaklanması gibi bir konu gündeme gelmedi. Ancak bazı illerde 2 saat süre sınırlaması getirildi. Buna göre, Bursa ve Malatya'da düğünler 2 saat süre ile sınırlandırıldı. Kütahya'nın Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos'a kadar yasaklandı.

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Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

TAVŞANLI VE BEYKÖY'DE DÜĞÜNLER YASAKLANDI

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

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Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.

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Son dakika: Düğünler yasaklanacak mı? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler 2 saat mi olacak?

BURSA VALİLİĞİ DÜĞÜNLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.

Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.