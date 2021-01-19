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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı son dakika: Sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı mı? İzinler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı son dakika: Sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı mı? İzinler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek. Bu gelişmelerin ardından sağlık çalışanları tarafından izinlerin ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı mı? İzinler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.01.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 13:27
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarının izinleri ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilmişti. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebi her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği bildirilmişti. Konu hakkında son dakik gelişmesi yaşandı. Peki, sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı mı? İzinler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİNLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.
Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelgenin detayları belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
830 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KOVİD-19 AŞISININ İLK DOZUNU OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Koca,
"Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı. İKİNCİ DOZ UYGULAMASI 28 GÜN SONRA YAPILACAK
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Aşılamanın beşinci gününde, saat 15.30 itibarıyla öncelik tanınan 807 bin 658 sağlık çalışanı Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında, kendilerine aşı hakkı tanımlanan ve randevuları verilen sağlık görevlileri aşılanıyor. İlk uygulamanın ardından ikinci doz uygulaması 28 gün sonra yapılacak.
Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirebilecek.