Sağlık Bakanlığı son dakika: Sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı mı? İzinler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek. Bu gelişmelerin ardından sağlık çalışanları tarafından izinlerin ne zaman açılacağı konusunda araştırmalar başladı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı mı? İzinler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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