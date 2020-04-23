Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? Koronavirüs nedeniyle kapalı olan yerler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Evlilik hazırlıkları yapan vatandaşlar düğünlerin ne zaman başlayacağını araştırırken, spor salonları, kafeler ve berberler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, iş yerlerinin hangi tarihlerde açılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...