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Haberler Galeri Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonları, spor salonları, kafeler ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Türkiye'de 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte kapatılan mekanların da ne zaman açılacağı gündeme geldi. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:02
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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? Koronavirüs nedeniyle kapalı olan yerler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Evlilik hazırlıkları yapan vatandaşlar düğünlerin ne zaman başlayacağını araştırırken, spor salonları, kafeler ve berberler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, iş yerlerinin hangi tarihlerde açılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

SPOR, DÜĞÜN SALONU, KAFELER, BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında eğer alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması takdirde Ramazan ayının sonlarına doğru dükkanların açılacağını ve turizm sezonunun başlayacağını söyledi.

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,