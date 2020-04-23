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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?
Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında düğün salonları, spor salonları, kafeler ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Türkiye'de 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte kapatılan mekanların da ne zaman açılacağı gündeme geldi. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:55Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 14:02