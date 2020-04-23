Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik hizmet süresi Cumhurbaşkanının 16 Nisan 2020 tarihli kararı ile 1 ay uzatılmıştı. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemlerde silahaltna alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ikinci duyuruya kadar durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...