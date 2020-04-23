23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 2020 Mayıs celbi için 29 Nisan'da silahaltına alınması planlanan yükümlülerin kışlalara alınmasının riskli olması açısından celp tarihleri 1 ay ertelendi. Bu gelişmelerin ardından 53 bin yükümlü askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:00
  • 1
  • 16
Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 1 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında silahaltına alınan erbaş ve erleri askerlik hizmet süresi Cumhurbaşkanının 16 Nisan 2020 tarihli kararı ile 1 ay uzatılmıştı. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemlerde silahaltna alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ikinci duyuruya kadar durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Mayıs celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 16
Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

2020 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülere ait duyuruya göre, askerlik yerlerinin 24 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Celp tarihlerinin 1 ay ertelenmesinin ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı konusudna resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 16
Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

2020 MAYIS CELP DUYURUSU

Celp tarihi ertelenmeden önce yayımlanan duyuru şu şekilde:

  • 4
  • 16
Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

1. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  • 5
  • 16
Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?

2. Mayıs 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 28 Şubat 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.