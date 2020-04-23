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Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?
2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında 2020 Mayıs celbi için 29 Nisan'da silahaltına alınması planlanan yükümlülerin kışlalara alınmasının riskli olması açısından celp tarihleri 1 ay ertelendi. Bu gelişmelerin ardından 53 bin yükümlü askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:57Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:00