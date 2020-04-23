Fırınlar, marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? Fırınlar ve marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar ve marketler çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, Fırınlar, marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.04.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:22
Fırınlar ve marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar ve marketler çalışıyor mu? Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Bu kapsamda fırınlar ve marketlerin sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, fırınlar, marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...
23-24-25-26 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.
23-24-25-26 NİSAN'DA FIRINLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
AÇIK OLACAK YERLER
Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları,
huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa 1 ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için 1 olmak üzere, belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.