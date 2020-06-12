İstanbul'dan gidenler vaka sayısını yükseltecek! İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla geçirdiği 90 günü değerlendirdi. Tükek, son 10 günlük sürede vaka sayısı 900 ile bin bandında takılmasıyla ilgili konuştu. Giriş Tarihi: 12.06.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 08:18 GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana üç ay geçti. Salgındaki artış hızı bakımından 11 Nisan'da tepe noktayı gören Türkiye'de 24 Nisan kırılma günü oldu. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçerken, 10 Haziran itibarıyla vaka artış hızı yüzde iki seviyesine sabitlendi.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 90 gün geçti. Bu sürede 2 milyon 500 bin 890 test yapılırken, toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 763 vatandaş yaşamını yitirirken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 643, entübe hasta sayısı ise 266 oldu.
İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan altı gün sonra, Türkiye'deki ilk Kovid-19 ölümü gerçekleşti. 17 Mart'ta Çin temaslı 89 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiğinde ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 98 olarak açıklandı.
18 Mart'ta 61 yaşındaki ikinci hasta vefat ederken, 18 Mart'ta ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
KABUS GİBİ Nisan ayının ilk üç haftalık dönemi kâbus gibi geçti. Salgının en şiddetli hissedildiği dönem nisanın ilk üç haftası oldu. 3 Nisan'da vaka artış hızı yüzde 15'e ulaşırken, 11 Nisan'a kadar geçen sürede artış yüzde 11 ile 14 arasında seyretti.