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Haberler Galeri Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

Son dakika... Düğünler iptal mi? Düğünler yasaklandı mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası 16 Mart'ta düğün salonları kapatılmış, kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte salonlar yeniden açılmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle, valilikler tarafından bazı illere sınırlama getirildi. Konu ile ilgili son dakika gelişmelerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:12
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Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

Son dakika... Düğünler iptal edildi mi? Düğünler yasaklandı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde önlemler alınıyor. 16 Mart'ta düğün salonları kapatılmış, kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte salonlar yeniden açılmıştı. Bazı düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve vaka sayılarında artış görülmesi nedeniyle valilikler tarafından açıklanan karara göre bazı illerde düğünlere sınırlama getirildi. Peki, düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

DÜĞÜNLER İPTAL EDİLDİ Mİ?

Bazı illerde düğünlere sınırlama getirildi. İşte bazı illerde düğünler ile ilgili alınan kararlar:

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Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

ANKARA

Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.

Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 'Hayat eve sığar' (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı.

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Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

MALATYA

Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.

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Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?

KÜTAHYA

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: