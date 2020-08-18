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Son dakika: Düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri?
Son dakika... Düğünler iptal mi? Düğünler yasaklandı mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası 16 Mart'ta düğün salonları kapatılmış, kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte salonlar yeniden açılmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle, valilikler tarafından bazı illere sınırlama getirildi. Konu ile ilgili son dakika gelişmelerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, düğünler iptal edildi mi, yasaklandı mı? Nişan, kına, düğünlerin yasak olduğu iller hangileri? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:01Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:12