MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurusunu yaptı, ve sonuçları açıkladı. Peki, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...