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MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AKS sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Bakanlık az önce müjdeli haberi adaylara verdi. Peki, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 16:16
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MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
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MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
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MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
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MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
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MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?