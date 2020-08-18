18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AKS sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Bakanlık az önce müjdeli haberi adaylara verdi. Peki, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 16:16
  • 1
  • 12
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurusunu yaptı, ve sonuçları açıkladı. Peki, 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.

  • 3
  • 12
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.

  • 4
  • 12
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.

  • 5
  • 12
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?
MEB son dakika! 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonucu belli oldu mu?

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.