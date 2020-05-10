Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

Son dakika... Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğünler ile ilgili genelge yayımlandı mı? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bu işletmeler arasında düğün salonları da yer alıyor. Salgın öncesinde düğün için hazırlık yapan vatandaşlar, pandemi sonrası salonların kapanmasıyla düğünlerini iptal ettiler. Düğünlerin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...