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Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta düğün salonları kapatıldı. Evlilik hazırlığında olan ve düğün salonu kiralamak isteyen vatandaşlar salonların ne zaman, hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 13:47Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 13:54