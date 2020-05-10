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Haberler Galeri Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta düğün salonları kapatıldı. Evlilik hazırlığında olan ve düğün salonu kiralamak isteyen vatandaşlar salonların ne zaman, hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 13:54
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Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

Son dakika... Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğünler ile ilgili genelge yayımlandı mı? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bu işletmeler arasında düğün salonları da yer alıyor. Salgın öncesinde düğün için hazırlık yapan vatandaşlar, pandemi sonrası salonların kapanmasıyla düğünlerini iptal ettiler. Düğünlerin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet'in haberine göre, üçüncü aşama 1 Eylül'den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020'de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek.

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Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

KORONA SONRASI DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

*8-10 kişilik masalar 4 kişi ile sınırlandırılacak

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Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

*Takılar zarfa konarak bir sandıkta toplanacak

*Davetliler ateşi ölçülerek salona alınacak

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Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?

*1.5 metrelik sosyal mesafe çubuğuyla halay çekilecek

*Her düğün öncesi ve sonrasında salon dezenfekte edilecek