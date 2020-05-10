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Haberler Galeri MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı? Koronavrüs salgın sonrası 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmiş 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Okulların hangi tarihte açılacağı merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından peş peşe açıklamalar geliyor. Son açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs'a uzatıldığını açıklanmıştı. Peki, bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 12:11
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MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı? Bazı illerde okullar açılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler EBA üzerinden yüz yüze eğitim almaya başladılar. Okulların hangi tarihte açılacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son gelişmeleri aktardı. Bu kapsamda bazı illerde okulların açılıp açılmayacağı konuşulmaya başlandı. Peki, bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı? İşte son gelişmeler...

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MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HAZİRAN'DA...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz."

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MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

"MEB KARARI TEK BAŞINA KARAR ALMIYOR"

"Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz."

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MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

BAZI İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI?

Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.

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MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?

"YAZ TATİLİNDE EBA TV YİNE YAYINDA"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.