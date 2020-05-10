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MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı? Koronavrüs salgın sonrası 16 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmiş 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. Okulların hangi tarihte açılacağı merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından peş peşe açıklamalar geliyor. Son açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs'a uzatıldığını açıklanmıştı. Peki, bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 12:11
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