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Haberler Galeri Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler yıl sonuna kadar iptal mi? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Kapatılan mekanlar arasında nişan/düğün salonu da yer alıyor. Evlilik hazırlığında olanlar düğün için plan yapan vatandaşlar düğün salonlarının hangi tarihte açılacağını araştırıyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 14:40
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Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmeler arasında düğün salonları da bulunuyor. Virüsle mücadele kapsamında düğün salonlarının kapatılmasının ardından evlilik hazırlığında olan vatandaşlar salonların hangi tarihte açılacağını araştırmaya başladı. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

BİLİM KURULU İZİN VERİRSE İLK ONLAR DÜKKANI AÇACAK!

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek.

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Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.

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Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

BERBERLER SAAT BAŞI 2 MÜŞTERİ ALIR
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, mayısta esnafın yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başlamasının şart olduğunu söyledi. Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı görüş istedi. Biz de önce 'berber ve kuaförler açılsın' önerimizi ilettik. Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.