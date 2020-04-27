Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler yıl sonuna kadar iptal mi? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Kapatılan mekanlar arasında nişan/düğün salonu da yer alıyor. Evlilik hazırlığında olanlar düğün için plan yapan vatandaşlar düğün salonlarının hangi tarihte açılacağını araştırıyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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