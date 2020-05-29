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Haberler Galeri ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılım gösteren öğrenciler, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 18:02
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ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

Son dakika... 29 Mayıs İstanbul'un Fethi liseler arası bilgi yarışması sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla 29 Mayıs'ta saat 16.45'te düzenlenen yarışmaya lise öğrencileri katıldı. Yarışmaya katılım sağlayan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

İSTANBUL'UN FETHİ BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yarışma tamamlandı. Sonuçlar saat 19.15'te ogm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

20 sorudan oluşan yarışmada öğrencilere her bir soru için yanıtlama süresi olarak 15 saniye verildi.

Yarışma soruları 29 Mayıs'ta EBA TV Lise'de saat 17.00'de eş zamanlı olarak da "http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresinde yayınlanacak.

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ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

EBA TV Lise ile "http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresi üzerinden gerçekleştirilen yarışma kapsamında İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından 10 soru, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan 1'er soru olmak üzere toplam 20 soru soruldu.

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ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

KAZANANA NE VERİLECEK?

Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye 200 TL hediye çeki, sonraki 20 öğrenciye 100'er TL hediye çeki verilecek.