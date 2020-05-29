ANA SAYFA
ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılım gösteren öğrenciler, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi bilgi yarışması sonuçları ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 18:02
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11