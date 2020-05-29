ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!

EBA TV Lise ile "http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-basvuru" adresi üzerinden gerçekleştirilen yarışma kapsamında İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet temasından 10 soru, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Kültür, Sanat ve Spor kategorisinden, 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerinin seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan 1'er soru olmak üzere toplam 20 soru soruldu.