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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 22 Ocak'ta okullar açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim... Son dakika: 22 Ocak'ta okullar açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
22 Ocak'ta okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca veli ve öğrenci okulların yeniden ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 8. ve 12. sınıflar için son dakika açıklaması geldi. Bakan Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde okulların açılacağı tarih için 15 Şubat'ı işaret etmişti. İşte, 22 Ocak'ta okullar açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 21:07
22 Ocak'ta okullar açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklama sonrasında, okulların açılma tarihi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve liseli öğrenciler okulların açılma tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 22 Ocak'ta okullar açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR 22 OCAK'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
MEB son dakika açıklamasıyla binlerce öğrenciyi sevindirdi. Buna göre, 22 Ocak'ta 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' ifadelerine yer vermişti.
15 ŞUBAT TARİHİNİ VERDİ
Bakan Selçuk, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile sohbetinde kademeli eğitim, öğretmenlerin aşılanması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların kapatılması kararını riski daha iyi yönetmek için verdiklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Toplumu, aileleri ve çocukları araştırma temelli izleme yapıyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi haline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.