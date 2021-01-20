Son dakika: 22 Ocak'ta okullar açılacak mı? 8. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

"Toplumu, aileleri ve çocukları araştırma temelli izleme yapıyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı ve bunu da yayınladık. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi haline geliyor. Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.