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Haberler Galeri Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)

Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)

Son dakika haberi... Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye'deki deprem bilgilerini gösteren liste güncellendi. AFAD ve Kandilli tarafından yapılan verilere göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Hangi ilde, kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Son depremler listesinde sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte 12 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:38
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Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli

Son dakika... Türkiye'de deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika verilere göre, Türkiye'deki son depremler listesi belli oldu. Hangi illerde deprem olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte 12 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler listesi...

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Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli

12 MAYIS SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2020.05.12 13:56:07 38.2357 30.6882 8.3 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
2020.05.12 13:30:37 37.0305 29.2522 3.2 -.- 2.0 -.- EMECIK-CAMELI (DENIZLI)

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Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli

2020.05.12 12:01:01 37.2413 28.2260 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2020.05.12 09:50:30 37.8458 27.2372 8.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN)

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Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli

2020.05.12 09:19:27 38.5528 39.4228 10.6 -.- 1.4 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

2020.05.12 08:02:03 36.0377 27.1695 11.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

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Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli

2020.05.12 07:41:35 39.0067 27.8560 8.1 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.05.12 06:47:12 35.7733 27.4748 8.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ