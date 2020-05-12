Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)

Son dakika haberi... Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye'deki deprem bilgilerini gösteren liste güncellendi. AFAD ve Kandilli tarafından yapılan verilere göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Hangi ilde, kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Son depremler listesinde sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte 12 Mayıs AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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