Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

Son dakika... 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk başta 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi ise 15'e düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle, 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları neler?

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL