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Haberler Galeri Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

Son dakika... 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk başta 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi ise 15'e düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle, 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları neler?

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:12
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Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 31 ilde uygulanan daha sonra 24'e düşürülen sokağa çıkma kısıtlaması şimdi ise 15 ile düşürüldü. Başkan Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamasının ardından detayları merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı, 15 ilde uygulanacak spkağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderdi? Peki, 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte cevaplar...

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Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

15 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

16-17-18-19 Mayıs'ta Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamaya göre, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

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Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

Genelgeye göre, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.