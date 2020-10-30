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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika... Deprem kahini olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets'ten İzmir için uyarı! "Birkaç gün içinde..." Son dakika... Deprem kahini olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets'ten İzmir için uyarı! "Birkaç gün içinde..."
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğünde depremin ardından son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Öğlen saatlerinde İzmir'de yaşanan depremin sonrasu uzman isimler açıklamalarda bulunurken, fay hattında yaşanan hareketliliğe dikkat çekildi. Deprem sonrasında bir açıklama da Frank Hoogerbeets'ten geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Frank Hoogerbeets yaşanacak yeni depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü deprem uzmanın açıklamalarının ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 23:07 FRANK HOOGERBEETS'TEN İZMİR İÇİN UYARI!
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets,"Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu birkaç gün devam edecek, ancak büyüklük yavaş yavaş azalacak. Ancak, önümüzdeki birkaç gün içinde bir veya iki M 5-6 artçı sarsıntı çok iyi mümkündür." paylaşımında bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR Hoogerbeets açıklamalarına şöyle devam etti;
"Yine M 7.0 depreminin EPICENTER'ı Oniki Adalar'da gerçekleşti. Ajansların bildirdiği şey bu. Belli ki Batı Türkiye ve özellikle İzmir çok etkilendi."
AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının da 607'ye yükseldiğini bildirdi. AFAD, "Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir. " dedi.
30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşanmıştır.
SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 321 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.