Son dakika... Deprem kahini olarak adlandırılan Frank Hoogerbeets'ten İzmir için uyarı! "Birkaç gün içinde..."

FRANK HOOGERBEETS'TEN İZMİR İÇİN UYARI!

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets,"Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu birkaç gün devam edecek, ancak büyüklük yavaş yavaş azalacak. Ancak, önümüzdeki birkaç gün içinde bir veya iki M 5-6 artçı sarsıntı çok iyi mümkündür." paylaşımında bulundu.