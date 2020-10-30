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Haberler Galeri Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıköğretim fakültesi üzerinden sürdüren öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavların nasıl yapılacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 30.10.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 23:21
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Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?
Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite 2020-2021 yılı sınav takvimi daha önceden açıklanmıştı. Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınav tarihini sorgulamaya başladı. Kayıtların yapılmasının ardından sınav takvimi öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?
Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

2020 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

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Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?
Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

SINAVLAR ONLİNE

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.

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Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?
Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

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Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?
Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.