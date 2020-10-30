Son dakika: AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıköğretim fakültesi üzerinden sürdüren öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavların nasıl yapılacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 1. güz dönem tarihi açıklandı mı?