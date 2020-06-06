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Haberler Galeri KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/37 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı için 5-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:35
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KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

KPSS 2020/7 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih işlemleri 5-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında alındı. Teknisyen, tekniker, mühendis ve veteriner hekim gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

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KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Teknisyen (Ziraat), Tekniker (Ziraat), Tekniker (Veteriner Sağlık), Tekniker (Arıcılık), Tekniker (Orman), Mühendis (Ziraat), Mühendis (Bahçe Bitkileri), Mühendis (Bitki Koruma), Mühendis (Zootekni), Mühendis (Tarla Bitkileri), Mühendis (Gıda), Mühendis (Su Ürünleri), Mühendis (Orman), Mühendis (Bilgisayar), Mühendis (Endüstri), Veteriner Hekim.

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KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 215-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

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KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde buaday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.