KPSS 2020/7 atama sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/37 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı için 5-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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