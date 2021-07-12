Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Temmuz'da başlayan ve ayın 14'ünde sona erecek olan il içi yer değiştirme başvurularının ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimde güncelleme yapıldı. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte? İşte cevaplar...