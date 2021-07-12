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Haberler Galeri Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Temmuz'da başlayan ve ayın 14'ünde sona erecek olan il içi yer değiştirme başvurularının ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimde güncelleme yapıldı. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 12.07.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 16:30
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Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden il içi yer değiştirmek isteyenler sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

8 Temmuz'da başlayan başvurular 14 Temmuz'da sona erecek. Başvurular elektronik ortamda alınıyor. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

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Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

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Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

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Son dakika değişikliği! Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 il içi tayinler hangi tarihte?

ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.