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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta... Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta... Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart'ta kısıtlama olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalarda esneme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşmeye ilişkin tüm detayları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler hafta sonu kısıtlamasına çevrildi. Peki, cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:51
Son dakika... Türkiye'de hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde normalleşme sürecine geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamaların kaldırıldığı illeri duyurdu. Bu gelişmelerin ardından cumartesi ve pazar günü kısıtlama olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. İllerin ayrıldığı renk grubu listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.
YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?
Başkan Erdoğan, yeni normalleşme sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
* Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.
* Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.
* Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.
* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı.