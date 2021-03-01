Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta...

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart'ta kısıtlama olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalarda esneme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşmeye ilişkin tüm detayları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler hafta sonu kısıtlamasına çevrildi. Peki, cumartesi ve pazar günü yasak var mı? Hafta sonu yasağı hangi illerde kalktı? 6-7 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 20:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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