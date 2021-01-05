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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak'ta... Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak'ta... Son dakika... Hafta sonu yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle hafta sonu yasağı 3 gün uygulanmıştı. Bu kısıtlamanın sona ermesinin ardından 9-10 Ocak'ta yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, cumartesi ve pazar günü yasak kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:14
Son dakika... 9-10 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası hafat içi 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Son günlerde vaka ve hasta sayısında düşüşün başlaması ile birlikte yasakların hangi tarihte sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, cumartesi ve pazar günü yasak kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta sonu yasakları kalkmadı. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar devam edecek.
BU HAFTA SONU (9-10 OCAK) YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.