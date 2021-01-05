Son dakika: Cumartesi ve pazar günü yasak kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak'ta...

Son dakika... Hafta sonu yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle hafta sonu yasağı 3 gün uygulanmıştı. Bu kısıtlamanın sona ermesinin ardından 9-10 Ocak'ta yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, cumartesi ve pazar günü yasak kalktı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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