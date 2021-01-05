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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılacak? Son dakika: 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılacak? Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kafe, kıraathane, lokanta ve halı saha gibi bazı işletmeler hakkında yeni kararlar alınmıştı. Bu kapsamda kafe ve restoranlara sadece paket servis yapabilme izni verilmişti. Kıraathaneler ve halı sahaların faaliyetleri ise ikinci bir duyuruya kadar ertelenmişti. Vaka sayısında görülen düşüş nedeniyle kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ve halı sahalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:41
Son dakika... 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı tedbirler alınmıştı. Yılbaşı yasağının sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, şu anda uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği oldu. Kafe ve lokanta gibi işletmelerin hangi tarihte normale döneceği merak ediliyor. Peki, 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 11 OCAK'TA KAFELER AÇILACAK MI? KAHVEHANE, LOKANTA, HALI SAHA...
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, kıraathane, lokanta ve halı saha gibi kısıtlamaya dahil olan tüm işletmelerin hangi tarihte normale döneceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.