Son dakika: 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar, halı sahalar ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kafe, kıraathane, lokanta ve halı saha gibi bazı işletmeler hakkında yeni kararlar alınmıştı. Bu kapsamda kafe ve restoranlara sadece paket servis yapabilme izni verilmişti. Kıraathaneler ve halı sahaların faaliyetleri ise ikinci bir duyuruya kadar ertelenmişti. Vaka sayısında görülen düşüş nedeniyle kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 11 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ve halı sahalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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