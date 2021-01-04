MEB duyurdu! Sürücü kursları ve özel eğitim merkezleri açıldı mı? Sürücü kursları yüz yüze mi olacak?

Sürücü kursları ve özel eğitim merkezleri açıldı mı? Sorusunun yanıtı son dakikaların en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi. İşte, sürücü kursları ve özel eğitim merkezleri açıldı mı? Sürücü kursları yüz yüze mi olacak?