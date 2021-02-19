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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu... Son dakika: Cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu... Son dakika... Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de son 24 saatte 115.406 koronavirüs testi yapıldı, 7.241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi yaşamını yitirdi. Normalleşme sürecine geçiş takvimi merakla beklenirken, bu hafta sonu yasak olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? 20-21 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 19.02.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 10:47
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl hafta son kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarının ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi. Peki, cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu yasak var mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KISITLAMA VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı 22 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. Ancak bu kısıtlamalar vakaların düşük olduğu illerde sona erecek. Konu hakkında detaylar henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme planının açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklama üzerine normalleşme takvimi de merak konusu oldu. Hürriyet'in haberine göre, Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını şu sözlerle anlattı.
4 KRİTERE GÖRE PUAN
"Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.