Son dakika: Cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu...

Son dakika... Cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de son 24 saatte 115.406 koronavirüs testi yapıldı, 7.241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi yaşamını yitirdi. Normalleşme sürecine geçiş takvimi merakla beklenirken, bu hafta sonu yasak olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? 20-21 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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