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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL online sınava nasıl girilir? Açık lise öğrencileri dikkat! 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL online sınava nasıl girilir? AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Açık lise öğrencilerinin hazırlıklarını sürdürdüğü 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar heyecan içinde sınavın detaylarını araştırıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL online sınava nasıl girilir? İşte konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 19.02.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 13:25
AÖL 1. dönem online sınava nasıl girilir? Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2020-2021 1. dönem sınavları online gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala gözler sınavın nasıl yapılacağına çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL online sınava nasıl girilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, daha önce 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL 1. dönem sınavı 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak. Sınav Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online olarak yapılacak.
AÇIK LİSE ONLINE SINAV NASIL OLACAK?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli dört seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.
Öğrenciler,sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler.
GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla"butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle"butonuvekalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacak.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya
geri dönüş yapamayacaklar.