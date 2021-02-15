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Haberler Galeri İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

Terör örgütü PKK alçak eylemlerine devam ediyor. Hain terör örgütü son olarak Gara'da esir tuttukları 13 kişiyi şehit etti. PKK'nın siyasi kolu HDP ise her zamanki gibi bu katliama sessiz kaldı. HDP, bununla birlikte terör örgütünün güdümünde olan belediyelere kayyum atanmasından ise rahatsız. Bunun altında yatan neden ise kayyumlarla birlikte ilçe ve il merkezlerinin okul, cami gibi sosyal yapılar ve yeni binalarla bambaşka bir görünüme kavuşması ve bölgede yaşayan halkın rahat nefes alması. Hakkari'de görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, yıllardır özlemi duyulan su, yol, altyapı gibi hizmetleri tek tek hayata geçirerek ilçe halkının refah düzeyini yükseltiyor. Bu yıl ilçede 30 kilometre beton asfalt döken, içme suyu arıtma tesisini tamamlayan belediye, Yüksekova Deresi'ni de ıslah ederek vatandaşların dinlenebileceği yeşil alana dönüştürdü.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 16:22
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İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları, hayata geçirdiği sosyal projelerle ilçenin çehresini değiştirdi.

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İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde huzurun hakim kılındığı Yüksekova'da, terörün izlerinin silinmesi ve ilçeye yeni bir kimlik kazandırılması amacıyla çalışmalara hız verildi.

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İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

Görevlendirmenin ardından yıllardır çözülemeyen sorunları gündemine alarak tek tek çözüme kavuşturan belediye, deprem riskine karşı güvenli yapıların inşa edilmesi için kaçak yapılaşmanın olduğu mera alanlarıyla ilgili düzenleme yaptı.

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İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

İlçe merkezinde kötü görüntü ve kokuya neden olan Yüksekova Deresi'ni ıslah ederek, çevresini vatandaşların dinlenebileceği yeşil alana dönüştüren belediye, temiz ve kesintisiz içme suyu için bölgenin en modern su arıtma tesislerinden birini tamamlayarak hizmete aldı.

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İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

Yolları asfaltla buluşturup, kaldırımları yenileyerek ilçeyi modern bir görünüme kavuşturan belediye, ilçe halkının gönlüne dokunan sosyal projelerle devletin şefkatini vatandaşlara hissettirdi.