İşte PKK ve HDP'yi rahatsız eden fotoğraf! Yüksekova'nın eski halinden eser yok

Terör örgütü PKK alçak eylemlerine devam ediyor. Hain terör örgütü son olarak Gara'da esir tuttukları 13 kişiyi şehit etti. PKK'nın siyasi kolu HDP ise her zamanki gibi bu katliama sessiz kaldı. HDP, bununla birlikte terör örgütünün güdümünde olan belediyelere kayyum atanmasından ise rahatsız. Bunun altında yatan neden ise kayyumlarla birlikte ilçe ve il merkezlerinin okul, cami gibi sosyal yapılar ve yeni binalarla bambaşka bir görünüme kavuşması ve bölgede yaşayan halkın rahat nefes alması. Hakkari'de görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, yıllardır özlemi duyulan su, yol, altyapı gibi hizmetleri tek tek hayata geçirerek ilçe halkının refah düzeyini yükseltiyor. Bu yıl ilçede 30 kilometre beton asfalt döken, içme suyu arıtma tesisini tamamlayan belediye, Yüksekova Deresi'ni de ıslah ederek vatandaşların dinlenebileceği yeşil alana dönüştürdü.