Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Cuma namazı ne zaman kılınacak? Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, camilerde cemaatle cuma namazına ara verilmişti. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından 'Kontrollü Sosyal Hayat' olarak girilecek yeni dönemde AVM'ler, berber ve kuaförler açılacak. Bu kapsamda camilerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, cuma namazı ne zaman kılınacak? Camiler ibadete ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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