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Haberler Galeri Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Cuma namazı ne zaman kılınacak? Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, camilerde cemaatle cuma namazına ara verilmişti. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından 'Kontrollü Sosyal Hayat' olarak girilecek yeni dönemde AVM'ler, berber ve kuaförler açılacak. Bu kapsamda camilerin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, cuma namazı ne zaman kılınacak? Camiler ibadete ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:07
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Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

Son dakika... Cuma namazı ne zaman kılınacak? Camiler ibadete ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgını tehdidine karşı vatandaşların sağlığını ve can güvenliğini korumak maksadıyla 16 Mart'tan itibaren cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği açıklamıştı. Türkiye'de normalleşme sürecinde camilerin ne zaman ibadete açılacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Hürriyet'in haberine göre; 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

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Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

CEMAATLE KILINAN NAMAZLARA TELEVİZYON VE İNTERNETTEN UYMAK CAİZ DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda, imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan, televizyon ve internette yayınlanan namazlara başka yerlerden eşlik edilmesinin caiz olmadığını bildirdi.

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Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, "cuma namazlarının evde kılınması ve başka yerde kılınan cuma namazına televizyon ya da internet aracılığıyla uyulması" konusunun müzakere edildiği belirtildi.

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Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?

İslam'ın şiarlarından sayılan cuma namazının, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadet olduğuna işaret edilen açıklamada, bu namazın, özel hanelerde kılınmasının caiz olmadığı bildirildi.