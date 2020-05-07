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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

Son dakika... Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin satışı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 160 milyon maske dağıtımının yapıldığını bildirdi. Peki, maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 11:28
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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

Son dakika haberi... Maske fiyatları ne kadar oldu? Maske satışları başladı mı? Maskeler nereden alınacak? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği maske satışları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında ilk dönemin başarılı şekilde tamamlandığını, yeni dönemin kontrollü sosyal hayat olacağını söyleyen Koca, maskelerin belirlenecek tavan fiyat üzerinden satılacağını duyurdu. Peki, maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak? İşte cevaplar...

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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız. Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız." dedi.

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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

MASKE FİYATLARI NE KADAR?

Maske tavan fiyatları henüz açıklanmadı. Maske satışlarında tavan fiyatın ne kadar olacağına yönelik Ticaret Bakanlığı'nın en geç cuma gününe kadar açıklama yapması bekleniyor.

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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

MASKE SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Maske satışları henüz başlamadı. Ticaret Bakanlığı maske satışlarının ne zaman ve nereden yapılacağına yönelik açıklamalarda bulunacak.

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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Ücretli maske satışı ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak" ifadelerine yer verdi.