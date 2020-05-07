Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Ücretli maske satışı ile ilgili son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak. Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak" ifadelerine yer verdi.