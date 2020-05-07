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Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
Son dakika... Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin satışı ile ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 160 milyon maske dağıtımının yapıldığını bildirdi. Peki, maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 11:19Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 11:28