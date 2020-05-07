Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

Son dakika haberi... Türkiye'de normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta açılacak işletmeler belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni bir genelge ile detaylar belli oldu. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 16 Mart'tan itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Peki, 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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