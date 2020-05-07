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Haberler Galeri Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

Son dakika haberi... Türkiye'de normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta açılacak işletmeler belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni bir genelge ile detaylar belli oldu. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 16 Mart'tan itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Peki, 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:16
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Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kontrollü Sosyal Hayat' adının verildiği ikinci dönem başlıyor. İlk dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından alınan tedbirler esnetilmeye başlandı. Bu kapsamda 11 Mayıs'ta açılacak bazı yerler belirlendi. Başkan Erdoğan'ın detayları açıklamasının ardından hangi yerlerin açılacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ayrıntılar belli oldu. Peki, 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri? İşte cevaplar...

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Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açacak. Ayrıca berber, kuaför ve güzellik salonları kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçecek.

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Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

HANGİ MEKANLAR KAPALI OLACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,

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Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?

Kafeterya,
kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,