ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
YKS geç başvuru işlemleri başladı. ÖSYM'den YKS adaylarını ilgilendiren son dakika duyurusu geldi. Sınava hazırlıklar sürerken, başvuru yapamayan adayların geç başvuru döneminde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.03.2020 12:07Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 12:29