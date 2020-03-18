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ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS geç başvuru işlemleri başladı. ÖSYM'den YKS adaylarını ilgilendiren son dakika duyurusu geldi. Sınava hazırlıklar sürerken, başvuru yapamayan adayların geç başvuru döneminde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 12:29
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ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS geç başvuru işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar hazırlık içinde. Üniversite hayali ile sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylardan başvuru yapamayanlar için bugün itibarıyla geç başvurular alınıyor. ÖSYM tarafından YKS adayları için duyuru yayımlandı. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya? İşte cevaplar...

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ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

(ÖSYM AİS) YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

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ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 1819 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

NOT: Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yapılan duyuruya göre, 2020 YKS geç başvuru işlemleri 18-19 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 19 Mart 2020 saat 23.59'da sona erecek.