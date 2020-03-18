ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?

YKS geç başvuru işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar hazırlık içinde. Üniversite hayali ile sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylardan başvuru yapamayanlar için bugün itibarıyla geç başvurular alınıyor. ÖSYM tarafından YKS adayları için duyuru yayımlandı. Peki, YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya? İşte cevaplar...