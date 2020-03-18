Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.



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