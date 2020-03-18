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Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Şehitleri selamlamak için TCG Heybeliada'dan 21 pare top atışı yapıldı. Öte yandan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan törenler, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.
Giriş Tarihi: 18.03.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 10:34
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