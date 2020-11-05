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Haberler Galeri Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

Son dakika haberi... Yeni kısıtlamalar neler? İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirlerin içerdiği genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler merak ediliyordu. Peki, yeni tedbirler neler? Mekanlar kapanacak mı? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları saat kaçta kapanacak? İşte yeni corona virüs genelgesi...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 12:04
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Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

Son dakika... Yeni kısıtlamalar neler? Corona virüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili genelge yayımlandı. 81 ili kapsayan genelge tüm il valiliklerine gönderildi. Bu gelişmelerin ardından yeni kısıtlamalar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, yeni tedbirler neler? Mekanlar kapanacak mı? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

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Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, tüm iş yerleri belirli saatler aralığında hizmet verebilecek. Mekanlar tamamen kapanmayacak, sadece saat sınırlaması getirildi.

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Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

MEKANLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan yeni tedbirlere göre, paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

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Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

YENİ KISITLAMALAR NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığınca genelge yayımladı.

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Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...

Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen genelgede, salgının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı ifade edildi.