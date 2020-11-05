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Son dakika corona virüs genelgesi! Yeni kısıtlamalar neler? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları...
Son dakika haberi... Yeni kısıtlamalar neler? İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirlerin içerdiği genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları doğrultusunda Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler merak ediliyordu. Peki, yeni tedbirler neler? Mekanlar kapanacak mı? Kahvehane, kafeler, berberler, spor salonları saat kaçta kapanacak? İşte yeni corona virüs genelgesi...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 12:04
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