Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS Lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? KPSS Lisans branş bazında sıralamalar listesi: 2020 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika... KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar listesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte KPSS Lisans branş bazında sıralamalar listesi...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 11:13
Son dakika.. 2020 KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. ÖSYM tarafından 2020 KPSS Lisans / ÖABT sınavlarına ilişkin branş bazında sıralamalar açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından branş sıralamaları heyecanla bekleniyordu. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresinden listeyi görüntüleyebilecek. Peki, 2020 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte KPSS Lisans branş bazında sıralamalar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020-KPSS Lisans oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN... BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."
BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.