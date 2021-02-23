Son dakika: CHP'li İBB'nin cami ve mescit alerjisi tuttu! İmamoğlu koltuğa oturduğundan beri çivi çakılamıyor

Son dakika haberi... CHP'li belediyeler il ve ilçelerde heykel dikme yarışması yaparken, İslam'ın kırmızı çizgisi olan cami ve mescitlerin yapım-onarım işlerine de engel olmak için türlü oyunlar çeviriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti döneminde projeleri hazırlanan ve İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylatılması için ihale edilen iki caminin yapılmasını engellediği ortaya çıktı. Beyoğlu Fındıklı Perizad Hatun (Hatuniye Mescidi) ve Sarıyer Kefeliköy Camii, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ihya edilemedi.