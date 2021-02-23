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0){for(t=0;t
23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: CHP'li İBB'nin cami ve mescit alerjisi tuttu! İmamoğlu koltuğa oturduğundan beri çivi çakılamıyor Son dakika: CHP'li İBB'nin cami ve mescit alerjisi tuttu! İmamoğlu koltuğa oturduğundan beri çivi çakılamıyor Son dakika haberi... CHP'li belediyeler il ve ilçelerde heykel dikme yarışması yaparken, İslam'ın kırmızı çizgisi olan cami ve mescitlerin yapım-onarım işlerine de engel olmak için türlü oyunlar çeviriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti döneminde projeleri hazırlanan ve İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylatılması için ihale edilen iki caminin yapılmasını engellediği ortaya çıktı. Beyoğlu Fındıklı Perizad Hatun (Hatuniye Mescidi) ve Sarıyer Kefeliköy Camii, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ihya edilemedi. Giriş Tarihi: 23.02.2021 13:49 İBB YÖNETİMİ EMİRLER MESCİDİ'NİN BULUNDUĞU ALANA HEYKEL DİKTİ MESCİDİ İHYA ETMİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Sirkeci Emirler Mescidi'nin yapılmasını da engelliyor.
Mescidin bulunduğu alana heykel dikildi. SABAH'ın haberinin ardında heykeli kaldıran İBB yönetimi, Emirler Mescidi'ni hala ihya etmiyor. İBB yönetimi; hayırsever İrfan Altıner'in mescidin tüm yapımını kendisi üstlenmesine rağmen buna da izin vermiyor.
Her platformda tasarruf ettiğini ifade eden CHP'li İBB yönetimi parası ödenmiş ve hazır olan camii projelerini hukuka aykırı bir şekilde rafa kaldırması kamuoyunda eleştiriliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR HATUNİYE MESCİDİ (FINDIKLI TEKKESİ MESCİDİ)
Beyoğlu ilçesi, 33 ada, 4 parseldeki Hatuniye Mescidi'nin diğer adı da Fındıklı Tekkesi Mescidi. Mescidin bâniyesi Bahriye Emirleri'nden Arab Ahmed Paşa'nın zevcesi Saraylı Perizad Hatun. 1600 tarihli vakfiyesi bulunuyor. 1823 yangınında zarar gören mescidi Kaptan-ı Derya Mehmet Hüsrev Paşa tamir ettirdi. 1956'da yol genişletme bahanesiyle yıktırıldı.
İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma 2. Bölge Kurulu; Hatuniye Mescidi'nin varlığının ve parselinin tesciline karar verdi. AK Parti döneminde mescidin projesi çizildi, ihalesi yapıldı ve ihalenin hak edişi ödendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişti. CHP'li İBB yönetimi, hazırlanan projeyi kurula göndermedi. Proje kurul tarafından onaylandığı takdirde mescidin inşasına başlayacak. Hayırseverler, söz konusu mescidin yapımı için İBB yönetiminin harekete geçmesini bekliyor ancak yönetimin mescid yapımına karşı çıktığı öğrenildi.
SARIYER KEFELİKÖY CAMİİ
Sarıyer Kefeliköy Camii; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 527 Ada, 35-36-37 parselde bulunuyor. Caminin bânisi 1590'da vefat eden Kaptanıderya Uluç Hasan Paşa'dır. 1900'lü yıllarda yıkıldı.
İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma 3. Bölge Kurulu; Kefeliköy Camii'nin varlığının ve parselinin tesciline karar verdi. Önceki dönemde mescidin projesi çizildi, ihalesi yapıldı ve ihalenin hak edişi ödendi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan projeyi kurula göndermedi. İBB yönetimi söz konusu projeyi kurula gönderdiği takdirde caminin yapımına başlanacak. İBB yönetiminin, Hatuniye Mescidi'nde olduğu gibi Kefeliköy Camii'nin yapımını istemediği ifade ediliyor.
SİRKECİ'DE BULUNAN EMİRLER MESCİDİ'NİN BULUNDUĞU ALANA HEYKEL DİKİLDİ
İBB yönetimi; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Sirkeci Emirler Mescidi'nin yapılmasını da engelliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı; Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel dikmişti. SABAH'ın haberinin ardından heykel bir gecede kaldırıldı.