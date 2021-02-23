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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? MEB son dakika: 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Son dakika... 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından heyecan içinde atama bekleyen öğretmen adayları için müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.02.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 14:49
Son dakika... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak üzere hazırlıklarını sürdüren öğretmen adayları, heyecan içinde atamaların gerçekleştirileceği tarihi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki, 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını yapacağız" dedi. Hemen şunu belirtelim ki, atama takvimi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak ilan ile detayların duyurulması bekleniyor. Konu hakkında yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. BAŞKAN ERDOĞAN NE DEDİ?
Öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan,
"Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız." ifadelerine yer verdi. BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin,
"Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.
Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde.