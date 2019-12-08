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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2019 yılı boyunca PTT sözleşmeli personel alımı için sorgulama yapıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler, PTT personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı şartlarındaki değişiklikler kamuoyuna açıklanmıştı. İşte PTT personel alımına ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 08.12.2019 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 01:12
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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı ne zaman başlayacak? 2019 PTT personel alımı en çok araştırılan konuların başında geliyor. PTT personel alımı başvuru şartları hakkında iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar sorgulama yapıyor. Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte personel alımı için yeni şartlar belirlendi. Kadrolarda istihdam edilecek personeller için başvuru şartları sorgulanıyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 PTT personel alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

İstihdam

MADDE 8 - (1) PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS sonuçlarına göre yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.