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PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?
PTT personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2019 yılı boyunca PTT sözleşmeli personel alımı için sorgulama yapıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler, PTT personel alımı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı şartlarındaki değişiklikler kamuoyuna açıklanmıştı. İşte PTT personel alımına ilişkin merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 08.12.2019 01:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 01:12
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