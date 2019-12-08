Amanos Dağları'nın kahramanları hazır! PKK’nın korkulu rüyası özel harekat polisleri hainlere göz açtırmıyor

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, zorlu kış şartlarına hazır. Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran tepelerde görev yapan özel harekat polislerinin "vatan nöbeti" sürüyor. Burada, 7 gün 24 saat nöbet tutarak teröre göz açtırmayan özel harekatçılar, kış aylarında bölgedeki olumsuz hava şartlarıyla da mücadele ediyor.