65 yaş üstü seyahat izin belgesine talep patladı!

Bilim Kurulu'nun önerisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmesinin ardından dün PTT önlerinde ve otogarlarda yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanlığı seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısını ise 258 bin 651 olduğunu açıkladı.