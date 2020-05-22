65 yaş üstü seyahat izin belgesine talep patladı! 65 yaş ve üzeri vatandaşlara en az bir ay dönmemek kaydıyla tek yönlü gidiş izni verilmesinin ardından PTT önlerinde ve otogarlarda yoğunluk oluştu. İzni alan vatandaşlar hemen yollara düşerken, başvurular artmaya devam ediyor. Giriş Tarihi: 22.05.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 08:50
Bilim Kurulu'nun önerisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlara en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmesinin ardından dün PTT önlerinde ve otogarlarda yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanlığı seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısını ise 258 bin 651 olduğunu açıkladı.
Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara dün saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün 13.30 itibarıyla seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçi sayısının, 258 bin 651 olduğu bildirildi.
OTOGARLAR HAREKETLENDİ Başvuru belgelerini alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izninin ilk gününde AŞTİ'ye öğlen saatlerinde gelmeye başladı. AŞTİ'de 65 yaş ve üzeri yolcuların izin belgeleri olmadan seyahat edemeyeceklerine ilişkin sık sık anonslar yapıldı. Firmalar da yoğunluğa cevap verebilmek için çalışmalar yaptı. 'BELGESİZ SATIŞ YOK' Bir seyahat firması yetkilisi Aydın Zengin, 65 yaş üzeri birçok vatandaşın bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından sonraki günler için bilet aldıklarını belirtirken "Mutlu olduk karardan dolayı. Bizim istediğimiz, seyahat izin belgesi olması. Belgelerini gördükten sonra biletlerini verebiliyoruz" dedi.